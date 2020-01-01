6 قتلى في قصف صاروخي للنظام على مدرسة بريف إدلب الشرقي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 6 مواطنين بينهم معلمة و4 أطفال اليوم الأربعاء، جراء قصف صاروخي للنظام على مدرسة ومناطق أخرى في بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي. وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان صحفي اليوم، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة. وحسب المرصد، شنت طائرات النظام الحربية بعد ظهر اليوم غارات على بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي، مشيراً إلى أن طائرات حربية روسية استهدفت منذ ساعات محيط مدينة إدلب بأكثر من 22 غارة جوية.





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