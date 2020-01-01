الرئيس التونسي: مرجعنا في ليبيا هو القانون وليس أزيز الطائرات

أعلن الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، خلال كلمة له بمناسبة ​العام الجديد​، ان "مرجع بلاده بشأن النزاع في الجارة ​ليبيا​ هو القانون، وليس أزيز الطائرات، وانه تم السعي في الآونة الأخيرة إلى جمع الفرقاء في ليبيا على كلمة سواء حقنا للدماء، لأن ما يؤذيهم يؤذينا، وما يفرحهم يفرحنا"، لافتاً الى ان "المنطلق كان في القضية الليبية هو الامتثال للشرعية الدولية، التي تبقى بطبيعة الحال هي المرجع، ولكن لا يمكن أن تستمر هذه الشرعية الدولية دون نهاية"، داعيا إلى "الانتقال من الشرعية الدولية إلى شرعية ليبية ليبية، تعبر عن إرادة شعبنا في ليبيا".

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