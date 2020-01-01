وسائل اعلام فرنسية: مقتل شخص وإصابة 20 بسبب الألعاب النارية

أعلنت وسائل إعلام فرنسية ،نقلا عن مصادر في ​الشرطة​، عن سقوط قتيل و 20 جريحا نتيجة اصابات أثناء إطلاقهم للألعاب النارية تعبيرا عن فرحهم ب​العام الجديد​ في ​فرنسا​.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إسعاف 10 أشخاص في مدينة ​ستراسبورغ​ أصيبوا بسبب ​الألعاب النارية​، 6 منهم أُجريت لهم عمليات جراحية.

وفي مدينة كولمار شمال شرقي فرنسا يخضع 8 أشخاص، بينهم أطفال، للعلاج بسبب جروح أصيبوا بها أيضا أثناء إطلاق الألعاب النارية.

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