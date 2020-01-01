قناة العراقية: انسحاب تدريجي للمعتصمين أمام السفارة الأميركية ببغداد

أشارت قناة العراقية الرسمية، عن اتصالات كثيفة بين مسؤولين عراقيين وجهات تابعة لـ"​الحشد الشعبي​" تهدف الى بدء الانسحاب التدريجي من أمام ​السفارة الأميركية​ وسط العاصمة العراقية ​بغداد​. ولفتت القناة الى أن هذه الإتصالات بدأت تجدي نفعا، اذ لوحظ إنسحاباً تدريجياً للمعتصمين من أمام السفارة الأميركية. وكانت هيئة الحشد الشعبي دعت، الجماهير المعتصمة امام السفارة الأميركية إلى الانسحاب احتراماً لقرار ​الحكومة العراقية​ التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة ​الدولة​، فيما خاطبت المعتصمين بالقول إن “رسالتكم وصلت”.



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