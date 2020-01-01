القوات المسلحة اليمنية: إسقاط 4 طائرات استطلاع للتحالف خلال 24 ساعة

أعلنت الدفاعات الجوية ​اليمن​ية التابعة للحوثيين، إسقاط ​طائرة​ استطلاع للتحالف السعودي، بعد ساعات من إسقاط طائرة أخرى من نوع "فانتوم" في شمال غرب اليمن، ليرتفع عدد الطائرات التي أسقطها الحوثيون إلى 4 طائرات في غضون 24 ساعة.

وكان المتحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية ب​صنعاء​ العميد يحيى سريع، قد أكد "إسقاط طائرة تجسسية نوع "كاريال" للتحالف السعودي في محافظة ​الحديدة​ غرب البلاد"، لافتا الى أن "الأجواء اليمنية لم تعد مستباحة وأن هذا الاستهداف يعتبر تدشيناً لعام الدفاع الجوي".

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الحركة عبد القادر المرتضى، انه "في إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، عمدت ​حركة أنصار الله​ الى الإفراج عن 6 من الأسرى السعوديين المحتجزين لديها".

