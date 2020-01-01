مرشحة للرئاسة الأميركية: الضربة العسكرية بالعراق متهورة وقصيرة النظر

في تعليق لافت على الضربة العسكرية الأميركية في ​العراق​، أعلنت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية تولسي جابارد، أن الضربة "متهورة وقصيرة النظر"، معتبرةً أن ​ترامب​ "يغرق ​أميركا​ في مستنقع ​الشرق الأوسط​".

وفي تعليق لها على وسائل التواصل الإجتماعي، إعتبرت جابارد أن "الضربة العسكرية التي قام بها ترامب في العراق متهورة وقصيرة النظر وتفتقر إلى الهدف الاستراتيجي"، مشيرة الى أنه "لقد أدى ذلك إلى محاصرة سفارتنا وتقويض علاقتنا مع ​الحكومة​ والشعب العراقي خدمة لمصالح ​المملكة العربية السعودية​ والجهاديين".

هذا واعتبرت جابارد بأن "ترامب يغرقنا في مستنقع الشرق الأوسط".

