الخليل: نتمنى أن يكون العام الجديد عام العبور نحو لبنان حلم الاجيال الصاعدة

توجه عضو كلتة ​التنمية والتحرير​ النائب ​أنور الخليل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "كل ال​لبنان​يين، المقيمين والمنتشرين في جميع اصقاع ​العالم​"، متمنياً "ان يكون عام 2020 عام التغيير الإيجابي لواقعنا المرير والعبور نحو لبنان حلم الاجيال الصاعدة، لبنان الخير والإزدهار والاستقرار، لبنان ​المحبة​ والوحدة الوطنية العابر للطائفية".

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