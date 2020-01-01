بداية العام الجديد..انفجار “بوطة” ينهي حياة مسن ضواحي ميدلت- صور!

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اهتزت ساكنة بومية بإقليم ميدلت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاأبعاء، على وقع حادثة مؤلمة راح ضحيتها شخص مسن، بعد انفجار قنينة غاز البوتان داخل محله.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد إندلع حريق ضخم بمحل صغير لبيع المواد الغذائية،مما أدى الى احتراق المحل بالكامل، وتسبب في وفاة صاحبه، الذي كان نائما داخله.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يجهل لحد الساعة أسباب انفجار قنينة الغاز، فيما عرف مكان الحادث إستنفار للسلطات المحلية.
هذا وقد جرى نقل جثة الهالك وإيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي، في حين تم فتح تحقيق حول الحادث من طرف المصالح الأمنية المختصة.
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