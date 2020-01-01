الرجاء يتلقى “ضربة موجعة” قبل مواجهتي عصبة الأبطال والبطولة العربية

تلقى فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، خبرا سيئا، قبل خوض مباراته المهمة القادمة، سواء المحلية منها أو الخاجية، خاصة عصبة الأبطال الإفريقية وطأس محمدس السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك بعد أن تعرض حميد أحداد للإصابة ستغيبه لمدة غير قصيرة.

وحسب قناة “الرياضية” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، فإن ” أحداد سيغيب رسميا عن الفريق الأخضر لمدة 3 أسابيع، وذلك بعد أن تم تشخيص إصابته على مستوى الفخض، التي تعرض لها في مباراة الفتح الرباطي الأخيرة”.

وكان جمال السلامي، مدرب فريق الرجاء، مضطرا لإخراج اللاعب مع بداية الجولة الثانية، بسبب شعوره بآلام عضلية، قبل أن يتبين فيما بعد بأنها إصابة خطيرة وتستدعي لجوءه للراحة، لثلاثة أسابيع كاملة.

هذه الإصابة، ستؤثى بدون شك على الفريق الأخضر، خاصة في مباراته القادمة أمام شبيبة القبائل الجزائري، في الدور الرابع لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراته المقبلة أما المولودية الجزائرية في كأس محمد السادس.