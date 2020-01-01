شهود عيان يحكون تفاصيل حريق مقهى الشيشة: النيران اشتعلت في شجرة “نويل” والناس دخلوا يسرقون!-فيديو

تصوير: يونس الميموني

على خلفية الحادث المفجع، والذي خلف قتيلان، بعد حريق مهول، في إحدى المقاهي مدينة طنجة، ليلة الثلاثاء- الأربعاء؛ حمل أحد الشهود مسؤولية الفاجعة إلى اللصوص، الذين استغلوا الحادث المفجع، وحاولوا سرقة محتويات المقهى المذكور.

وقال المصدر ذاته، إن “رجال الوقاية المدنية كانوا في الموعد، وأصحاب المقهى أخذوا جميع احتياطاتهم، إلا ان مجموعة من اللصوص زادوا الوضع سوء حينما هرولوا مسرعين إلى الدخول المقهى من أجل السرقة عوض إنقاذ الضحايا”.

وأكد شاهد آخر، أن” سبب اندلاع الحريق ناتج عن شمعة تسببت في حريق شجرة “نويل”.

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وقد لقي شخصان مصرعهما في حريق شب، ليلة الثلاثاء- الأربعاء (الثانية عشرة و45 دقيقة)، بأحد مقاهي طنجة، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية لولاية طنجة -تطوان -الحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية، تدخلت فور إعلامها بالحادث، لإخماد الحريق ونقلت خمسة أشخاص إلى المستشفى الإقليمي، قبل أن يتم الإعلان عن وفاة اثنين من بينهم، في وقت لاحق.

وأضافت السلطات المحلية أن الحريق نتج، بحسب العناصر الأولية للتحقيق، عن تماس كهربائي في مقهى (Ô75 Paris) بمجمع (la tulipe)، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات هذا الحادث.