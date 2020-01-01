أشرف حكيمي يتفوق على زياش ويتوج بجائزة “الأسد الذهبي”

توج نجم المنتخب الوطني المغربي ونادي دورتموند الألماني ،أشرف حكيمي، بجائزة “الأسد الذهبي” لسنة 2019، التي تمنحها جريدة المنتخب الرياضية المتخصصة لأفضل لاعب مغربي.

وحل أشرف حكيمي في المركز الأول، عقب الاستفتاء الذي شارك فيه 24 مدربا وطنيا و40 جهازا إعلاميا، برصيد 312 نقطة.

وتقدم حكيمي، على نجم المنتخب الوطني وصانع ألعاب نادي أجاكس الهولندي ،حكيم زياش، المتوج بالجائزة سنة 2018 بمجموع 294 نقطة، فيما حل هداف نادي النصر السعودي عبد الرزاق حمد الله في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

وكانت جريدة “المنتخب” قد أطلقت جائزة “الأسد الذهبي” سنة 2004 لتتويج أفضل لاعب في القارة الإفريقية، إلا أنها خصصت هذه الجائزة اعتبارا من سنة 2018 للاعبين المغاربة.

وفي مايلي ترتيب العشرة الأوائل الذين تنافسوا على جائزة “الأسد الذهبي” لسنة 2019:

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1ـ أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند الألماني) …… 312 نقطة. 2ـ حكيم زياش (أجاكس الهولندي) ……………….. 294 نقطة 3ـ عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)…………. 66 نقطة 4ـ وليد الكرتي (الوداد البيضاوي)………………….. 60 نقطة 5ـ غانم سايس (وولفرهامبتون الأنجليزي)………. 14 نقطة 6ـ عبد الرحمن الحواصلي (حسنية أكادير)………. 10 نقاط — العربي الناجي (نهضة بركان) ………………….. 10 نقاط 8ـ رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) ………………. 8 نقاط — يوسف النصيري (ليغانيس الإسباني)…………. 8 نقاط — محسن ياجور (ضمك السعودي) ……………….8 نقاط.

— سجل الفائزين بجائزة “الأسد الذهبي”:

— النسخة الإفريقية.. 2004: صامويل إيطو (الكامرون ـ برشلونة) 2005: ديديي دروغبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي) 2006: ديديي دروغبا (كوت ديفوار ـ تشيلسي) 2007: ديديي دروغبا (كوت ديفوار ـ تشلسي) 2008: محمد أبوتريكة (مصر ـ الأهلي) 2009: صامويل إيطو ( الكامرون ـ أنتير ميلانو) 2010: صامويل إيطو (الكامرون ـ أنتير ميلانو) 2011: سيدو كيتا (مالي ـ برشلونة) 2012: ديديي دروغبا (كوت ديفوار ـ شانغهاي) 2013: يايا توري (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي) 2014: يايا توري (كوت ديفوار ـ مانشستر سيتي) 2015: بيير أوباميانغ (الغابون ـ دورتموند) 2016: رياض محرز (الجزائر ـ ليستر سيتي) 2017: محمد صلاح (مصر ـ ليفربول) —

النسخة المغربية .. 2018: حكيم زياش (أجاكس أمستردام) 2019: أشرف حكيمي (دورتموند الألماني)