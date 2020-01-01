تمكنت المصالح الأمنية، فجر اليوم الأربعاء من توقيف عدد من الأشخاص مرشحين للهجرة السرية، بميناء بسواحل قرية الصيد ”انتيرفت” ضواحي الداخلة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد تم احباط محاولة شبان مرشحين للهجرة السرية ينحدرون أغلبهم من مدينة الفقيه بن صالح، حيث أسفرت العملية عن توقيف قارب معد للهجرة السرية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معهم، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.
وتم الحجز أيضا على القارب التقليدي المستعمل في هذه العملية، في انتظار كشف ملابسات العملية، في إطار التحقيق الذي ينجز تحت إشراف الميابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة رأس السنة.. إحباط محاولة للهجرة السرية على متن قارب تقليدي بالداخلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.