الفقيه بن صالح.. الدرك يفكك مصنعا لـ”الماحيا” ويحجز طنين من التين المخمر

داهمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد البرادية، ليلة أمس الثلاثاء، مصنع سري لإعداد مسكر ماء الحياة بدوار أيت رياح ضواحي الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر “اليوم 24” فقد حجزت عناصر الدرك الملكي حوالي طنين من “الماحيا”، وحوالي 2 طن من التين المخمر، بالإضافة إلى تجهيزات وقنينات غاز الخاصة بهذه العملية.

وأوضح المصدر ذاته، أن صاحبي المصنع تمكنا من الفرار إلى وجهة غير معلومة، خلال عملية المداهمة، بعدما توصل رجال الدرك بإخبارية تفيد وجود مصنع لترويج المخدرات.

وأصدر عناصر الدرك مذكرتي بحث في حق الفارين، بناء على تعليمات النيابة العامة، فيما لقت عملية الحجز استحسان كبيرا من لدن الساكنة.