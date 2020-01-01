صلاح ضمن المرشحين لجائزة هدف العقد بليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي أعلن عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل هذا العقد، وتحديدا منذ بداية عام 2010.

وشملت القائمة التي أعلنها عنها "الريدز" عبر موقعه الرسمي، 10 أهداف من ضمنها هدف النجم المصري، محمد صلاح، والذي أحرزه في شباك توتنهام هوتسبير عام 2018.

أما لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي، فينافس بثلاثة أهداف في شباك ستوك سيتي ونيوكاسل ونوريتش، أعوام 2011، 2012 و2013.

كما ينافس هدف ديفوك أوريجي الشهير في شباك برشلونة العام الماضي، بنصف نهائي دوري الأبطال على الجائزة أيضًا.

وجاءت قائمة الأهداف كالآتي:

فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند عام 2010

لويس سواريز في مرمى ستوك سيتي عام 2011

سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012

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سواريز في مرمى نوريتش عام 2013

دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون عام 2014

فيليب كوتينيو في مرمى سماوثهامبتون عام 2015

جوردان هندرسون في مرمى تشيلسي عام 2016

إيمري كان في مرمى واتفورد عام 2017

محمد صلاح في مرمى توتنهام عام 2018

أوريجي في مرمى برشلونة عام 2019.