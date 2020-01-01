صلاح ضمن المرشحين لجائزة هدف العقد بليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ليفربول الإنجليزي أعلن عن الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل هذا العقد، وتحديدا منذ بداية عام 2010.
وشملت القائمة التي أعلنها عنها "الريدز" عبر موقعه الرسمي، 10 أهداف من ضمنها هدف النجم المصري، محمد صلاح، والذي أحرزه في شباك توتنهام هوتسبير عام 2018.
أما لويس سواريز، مهاجم ليفربول السابق وبرشلونة الحالي، فينافس بثلاثة أهداف في شباك ستوك سيتي ونيوكاسل ونوريتش، أعوام 2011، 2012 و2013.
كما ينافس هدف ديفوك أوريجي الشهير في شباك برشلونة العام الماضي، بنصف نهائي دوري الأبطال على الجائزة أيضًا.
وجاءت قائمة الأهداف كالآتي:
فيرناندو توريس في مرمى سندرلاند عام 2010
لويس سواريز في مرمى ستوك سيتي عام 2011
سواريز في مرمى نيوكاسل عام 2012
سواريز في مرمى نوريتش عام 2013
دانيال ستوريدج في مرمى إيفرتون عام 2014
فيليب كوتينيو في مرمى سماوثهامبتون عام 2015
جوردان هندرسون في مرمى تشيلسي عام 2016
إيمري كان في مرمى واتفورد عام 2017
محمد صلاح في مرمى توتنهام عام 2018
أوريجي في مرمى برشلونة عام 2019.
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