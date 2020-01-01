ريال مدريد يسعى لضم نجم ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لموقع "le10sport" الفرنسي، فإن ريال مدريد يسعى لضم ماني بحلول الصيف المقبل.

وأشار إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تحدث بالفعل مع ماني، وأخبر برغبته في ضمه لفريقه.

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ويعاني ريال مدريد على مستوى تسجيل الأهداف منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد يبحث عن مهاجم عالمي جديد يلعب مع كريم بنزيمة ويكون قائد الهجوم بعده.

ويرتبط سايدو ماني بعقد مع ليفربول حتى عام 2023 ولا يبدو النادي الإنجليزي مستعدا للتفريط في نجمه المميز.