خرجت لرحلة ولقيت مصرعها بحادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم تتوقع أسرة فلسطينية من القدس خرجت لرحلة استجمامية أن تفجع بوفاة والدتها وأن يصاب 5 آخرون من أفرادها بجروح متفاوتة، في حادث طرق بين سيارة خصوصية وشاحنة قرب بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، أمس الثلاثاء.

فجعت العائلة بوفاة الأخصائية الاجتماعية والمربية انتصار محيسن، في الأربعينيات من عمرها، من قرية سلوان المحاذية لمدينة القدس القديمة في مستشفى "زيف" بمدينة صفد، متأثرة بإصابتها الحرجة، وهي زوجة محمد حسن حنن (عيد)، في الأربعينيات من عمره، الذي أصيب وجرى نقله بمروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، ووصفت حالته بأنها خطيرة وهو يعاني من إصابات وكسور ونزيف برأسه.

وقع الخبر المفجع كالصاعقة على الأهل بعد وصولهم إلى المستشفيين في صفد وحيفا. كان حادث الطرق الذي وقع على شارع 98 في الشمال مروعا إذ تم الإعلان رسميا عن وفاة المربية محيسن.

ولا يزال الفتى أسعد والطفلة تالين حنن يخضعان للعلاج في مستشفى صفد في وضع مستقر. أما الابنة ليان فتتلقى العلاج في "رمبام" ووضعها مستقر، فيما وصفت حالة الابنة لجين بأنها خطيرة وأجرى الأطباء لها عدة عمليات جراحية في مستشفى رمبام.