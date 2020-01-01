حصار مخيم الفوار للأسبوع الثاني واقتلاع أشجار زيتون بالجبعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل معاناة الفلسطينيين في مخيم الفوار قضاء الخليل للأسبوع الثاني على التوالي بسبب الحصار والبوابات العسكرية التي نصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مداخل المخيم، الأمر الذي يعيق تنقلهم بظل التشديدات الأمنية لقوات الاحتلال التي قامت باقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة بالجبعة قضاء بيت لحم.

وأغلقت قوات الاحتلال للأسبوع الثاني مدخل مخيم الفوار أمام المواطنين، ومنعتهم من الوصول لباقي مناطق محافظة الخليل.

وأكد مواطنون، أن الاحتلال أغلق مدخل مخيم الفوار بلا سبب، فيما قام جنوده بالتنكيل بالمواطنين وعرقلة حركتهم ووصولهم إلى باقي المدن، بعد نصب حاجز حديدي، لساعات طوال.

وتظهر الصور، إثناء عبور بعض المواطنين وكبار السن من تحت الحاجز الحديدي وجانبه، للوصول إلى بيوتهم وأماكن مصالحهم، بينما يقف جنود الاحتلال بقرب الحاجز لمنع المواطنين من العبور.

أما في محافظة بيت لحم، اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم الأربعاء، أشجار زيتون معمرة في أراضي قرية الجبعة.

وقامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان باقتلاع أشجار زيتون في منطقة "خلة فروانة".

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة وسط إجراءات وتدابير أمنية مكثفة، ومنعت المواطنين وأصحاب الأرض من الاقتراب منها.

وتعود الأشجار للمواطنين عزات عبد الله حسن، وأحمد عبد اللطيف.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين، من بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، منهم ثلاثة أسرى محررين، وتستدعى مواطنا آخر، وداهمت منازل ببلدة إذنا غرب الخليل.

وأكد نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت أمر 3 أسرى محررين وهم: قصي أحمد أبو هاشم، ومالك عايش أبو هاشم، ومحسن محمد زعاقيق، بعد أن اقتحمت منازل ذويهم وكسرت أبوابها وعبثت بمحتوياتها، وسلمت الشاب مؤيد خليل أبو ماريا أمرا بمراجعة مخابرات الاحتلال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الكريم محمد القيقي من سكان مخيم العروب أثناء تواجده بمحطة محروقات في بلدة بيت فجار، وفي بلدة إذنا غرب الخليل واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن وسام إبراهيم أبو اسعد وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

في شمال الضفة الغربية، شهدت مدينة ومخيم جنينء مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة دهم واعتقال في المدينة والمخيم وبلدة قباطية، فيما أصيب شاب بمواجهات في طوباس.

وأصيب الشاب جميل نبيل عواد بالرصاص الحي في القدم خلال مواجهات اندلعت في حي المراح في مدينة جنين، حيث نقل لمستشفى جنين الحكومي وحالته مستقرة.

واعتقل جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة مواطنين في مدينة جنين هم: إبراهيم ناظم تركمان، وبكر هلال السبع، وعمر عامر أبو سلامة.

كما اعتقل الجنود ت الشاب حذيفة صبحي جبارين من مخيم جنين عقب مداهمة منزله في حي الهدف وانتشرت قوات الاحتلال في واد برقين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت الشاب مصعب عبد الناصر حنايشة وفتشت منزل ذويه.