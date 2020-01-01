البحسني يدشن العام الجديد بوضع حجر الأساس لمشروع المرحلة الثانية لكلية الشرطة

الأربعاء 1 يناير 2020

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ،اليوم، العام الجديد 2020م بوضع حجر الأساس لمشروع المرحلة الثانية لكلية الشرطة .



واطلع المحافظ خلال زيارته للكلية، وبمعيته وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن علي بن حبريش، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير كلية الشرطة العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي، على مكونات المرحلة الثانية لمباني كلية الشرطة التي ستضم المبنى الأكاديمي والذي سيشمل انشاء قاعة للمحاضرات و16 صفاً دراسياً و14 معملاً، ومختبراً، و8 مكاتب، وملحقات ومرافق خدمية، وبناء مبنى للإدارة يضم مكاتب لإدارة الكلية والأقسام التابعة لها، وقاعة للاجتماعات والمحاضرات تتسع لـ 200 طالب، إلى جانب بناء مبنيين لسكن الطلاب ، كل مبنى منها يتكون من 3 أدوار.

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وحضر المحافظ عقب ذلك، العرض العسكري المهيب الذي نفّذه طلاب كلية الشرطة بساحة عروض الكلية، أظهروا خلاله انضباطاً عالياً، وأبرزوا إلتزاماً ووعياً نتاج ما تعلمّوه في العام الدراسي الأول، وأدّوا العرض على ايقاعات الموسيقى العسكرية وبروح معنوية عالية، وبعزّة وشموخ، مؤكدين في شعارات أطلقوها بصوت قوي وشجاع ، دفاعهم عن تراب حضرموت والوطن ، ومردّدين "كلنا فداء لحضرموت والوطن" و"العسكرية شرف وفداء وتضحية" ، وعلى الأعلى منهم حديث شريف "عينان لا تمسهما النار، عيناً بكت من خشية الله، وعيناً باتت تحرس في سبيل الله" .

وألقى المحافظ القائد كلمة في الطلاب، رفع خلالها التهاني لضباط وصف وجنود المؤسستين العسكرية والأمنية، ولقيادة وطلاب كلية الشرطة بمناسبة العام الجديد 2020م، متمنياً لهم التوفيق والثبات ومزيد من النجاح والانتصارات خلال العام الجديد الذي سيشهد تخرّج الدفعة الأولى من كلية الشرطة .

حضر وضع حجر الأساس، رؤساء الشعب والقيادات العسكرية والأمنية، ونواب مدير كلية الشرطة، وعدد من مديري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية.