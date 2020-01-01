شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يصدر تعميماً لقرار تكليف مدير عام لمكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أصدر وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم، تعميماً لقرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني رقم "187" لسنة 2019م، القاضي بتكليف الأخ / رياض بن صلاح بن سالم الجهوري- مديراً عاماً لمكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت.



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