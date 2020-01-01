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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. المجلس الانتقالي يعلق مشاركاته في جميع اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق الرياض والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يناير 2020
كشف مصدر في فريق المجلس الانتقالي الجنوبي باللجنة السياسية المشتركة العليا لتنفيذ اتفاق الرياض، الأربعاء، أن فريق المجلس قرر وقف وتعليق مشاركاته في جميع اللجان المشتركة لتنفيذ الاتفاق احتجاجًا على التصعيد العسكري الذي تقوم به أطراف في الحكومة اليمنية.
وتابع المصدر، وفقاً لإرم نيوز، أنه من ذلك الحملة العسكرية العدوانية التي تشنها مليشيات حزب الإصلاح الإرهابي ضد أبناء محافظة شبوة عمومًا ورجال المقاومة الجنوبية وقبائل لقموش تحديدًا“.
ووأوضح أن فريق الانتقالي وجه رسالة بذلك إلى قيادة العمليات المشتركة للتحالف العربي طالبهم فيها بالقيام بمسؤولياتهم لحماية أبناء شبوة واتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الأطراف في الحكومة اليمنية التي تعمل بعنف لإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.
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