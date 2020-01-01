البحسني يضع حجر الأساس للمجمع السياحي لنادي الضباط بالمكلا .. صور

الأربعاء 1 يناير 2020

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بمنطقة خلف بالمكلا، حجر الأساس لبناء مشروع المجمع السياحي لنادي الضباط بحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم الجوهي.



وألقى محافظ حضرموت خلال الفعالية التعريفية بالمشروع ، كلمة نقل في مستهلها تهاني وتبريكات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير ركن عبدربه منصور هادي لأبناء حضرموت كافة ولمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية والمؤسسة الامنية على وجه الخصوص بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون عام خير على الوطن كافة.

وأوضح المحافظ البحسني بأن مشروع المجمع السياحي لنادي الضباط يعد مشروعاً اقتصادياً وسياحياً مهماً سيخدم البنية التحتية للمحافظة والمؤسستين العسكرية والأمنية، ومتنفساً للضباط والصف والجنود كافة وعائلاتهم، كما سيخدم عامة المواطنين الذين سيستفيدون من المكونات الترفيهية والسياحية للمشروع، وهو مشروع، واصفاً إياه بالضروري والمهم للحاضر وللأجيال في المستقبل لكونه سيضم مواقع سياحية كبيرة سيتم الاستفادة منها خلال المناسبات العامة والخاصة وبأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن التحضيرات لإنشائه بدأت منذ العام الماضي واسندت المهمة لمكتب الحداد للإستشارات الهندسية الذي يعدّ من أفضل المكاتب في هذا المجال من أجل بناء مشروع متميز فنياً.

وقدّم مدير المشاريع بمكتب الحداد للإستشارات الهندسية المهندس أحمد السكوتي شرحاً لمكونات مشروع المجمع السياحي لنادي الضباط بالمكلا الذي سيقام في موقع استراحة الجندي بمنطقة خلف سابقاً على مساحة 27 ألف متر مربع، وسيضم انشاء فندق سياحي وصالات أفراح وصالة رياضية ومبنى لنادي الضباط ، ومطعماً فاخراً ومركزاً لرجال الأعمال، ومسجداً، وكافتيريا، وملحقات أخرى سياحية وترفيهية، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للمشروع خلال عام وستة أشهر.

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حضر الفعالية القيادات العسكرية والأمنية، والمديرون العامون لعدد من المديريات والمكاتب التنفيذية .