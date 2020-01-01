شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بدعم إماراتي: العميد طارق يضع حجر الأساس لمشروع عملاق في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 أعلن العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، اعلن افتتاح مدينة سكنية في الساحل الغربي.

Advertisements وكتب صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نستقبل العام الجديد بحجر أساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي، مدينة الثاني من ديسمبر. وأضاف قائد المقاومة الوطني العميد طارق: شكرا للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة

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