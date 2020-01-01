شكرا لقرائتكم خبر عن دويد للإصلاحيين: احكموا شارع جمال والبعرارة ونحن جنودكم والان مع التفاصيل

الأربعاء 1 يناير 2020 هاجم المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية، عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، صادق دويد، حزب الإصلاح في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

Advertisements وكتب دويد، عبر حسابه على موقع تويتر: يدور الأقزام على الدوام حول المشاريع الصغيرة وأضاف دويد: خيراً لكم من اللهث وراء الساحل الغربي، احكموا شارع جمال و البعرارة و استكملوا تحرير تعز و نحن جنودكم.

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