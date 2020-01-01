قتيلانِ وجَرْحى في انفجار بريف الرقة الشمالي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:57 مساءً, 1 يناير 2020 م المناطق - وكالات سقط قتيلان فيما أصيب عدد من الجرحى في انفجار عنيف هز بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي في سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان – الذي يتخذ من لندن مقرًا – في بيان صحفي اليوم أن آلية مفخخة انفجرت في البلدة اليوم مما أدى لمقتل اثنين وسقوط جرحى، إضافة لأضرار مادية بالمنطقة.

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