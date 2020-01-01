شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. مقتل 16 نزيلا فى معركة بسجن بارونيل والان نبدء بالتفاصيل
سقط 16 نزيلا قتلى وأصيب خمسة آخرون في معركة اندلعت في أحد سجون بالمكسيك.
وأضافت حكومة ولاية زاكاتيكاس المكسيكية في بيان مساء أمس الثلاثاء أنها عززت إجراءات الأمن في السجون بعد المعركة التي شهدها سجن بارونيل والتي اندلعت في حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر.
واعتقلت السلطات سجينا معه سلاح ناري، كما عثرت على ثلاثة أسلحة أخرى في السجن وسكاكين مختلفة.
وأفاد البيان أن الحكومة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤولين عن اندلاع الاشتباكات وكيف دخلت الأسلحة إلى السجن.
والواقعة أحدث ضربة لسجل الأداء الأمني في عهد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يواجه صعوبة في مكافحة العنف المتصاعد في البلاد.
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