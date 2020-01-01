شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى الـ 25 لتأسيسها .. «التجارة العالمية» تواجه أسوأ أزمتها والان نبدء بالتفاصيل

في الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء ، تمر المنظمة بأسوأ أزمة في تاريخها ، تتعلق بعدم الاضطلاع بأحد أهم أدوارها وهو الوساطة وتسوية نزاعات بين الأعضاء.

ومنصب واحد فقط من المناصب السبعة مازال مشغولا في اللجنة التي تحكم في النزاعات، وهي ما تسمى بهيئة الاستئناف، بعد أن رفضت الولايات المتحدة تعيين قضاة.

وكانت آلية النزاع في منظمة التجارة العالمية، التي تسمح لخبراء مستقلين باتخاذ قرار بشأن ممارسات تجارية للدول، قد أصدرت حوالي 350 حكما ويُنظر إليها بوصفها واحدة من أعظم النجاحات للمنظمة.

لكن واشنطن تقول إن قضاة الاستئناف بالمنظمة تخطوا تفويضاتهم بوضع سوابق قانونية وتجاهلوا الحدود الزمنية لإصدار القرارات.

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وتمنع الولايات المتحدة منذ سنوات أي تقدم في شغل المناصب في هيئة الاستئناف ودعت إلى إصلاحات بالمنظمة.

وجاء في بيان للمنظمة إنه في اجتماع عُقد في ديسمبر، "ذكرت الولايات المتحدة مرة أخرى أن المخاوف المنهجية التي حددتها سابقا، لم يتم معالجتها بعد".

وتأسست المنظمة في الأول من ديسمبر 1995 "لضمان تدفقات تجارية بشكل سلس ويمكن التنبؤ به وحر بقدر الإمكان".

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 164 عضوا، يمثلون 98 بالمئة من الواردات العالمية، ويتفاوض الاتحاد الأوروبي داخل المنظمة كتكتل واحد.