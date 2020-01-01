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متظاهرو هونج كونج يستقبلون العام الجديد بقنابل الغاز

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أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وكرات الفلفل على المحتجين خلال مسيرة مؤيدة للديمقراطية في الحي التجاري المركزي بهونج كونج.

وأفاد أحد المتظاهرين، والذي نشر مقطع فيديو مباشرة من موقع الحادث على تويتر، بأن الاشتباكات وقعت بعد أن ألقى رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية القبض على مجموعة صغيرة من المحتجين بسبب ما وصفوه بأنه تخريب.

وقالت الشرطة إن المتظاهرين ألقوا القمامة وقنابل المولوتوف على رجال الشرطة، وحطم "مثيرو شغب يرتدون ملابس سوداء" نافذة أحد البنوك.

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