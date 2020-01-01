إسرائيل تبدأ بضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، الاربعاء، عن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن من حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل حيفا.
وصرح شتاينتز بحسب موقع "واي نت" "انطلقت عملية ضخ الغاز إلى الأردن، وخلال أسبوع إلى عشرة أيام سنبدأ بضخه إلى مصر".
وكان شتاينتز قد أعلن أمس عن وصول الغاز الذي انطلق ضخه من حقل ليفياثان إلى نظام الإيصال الخاص بشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ليتم نقله من هنا إلى الزبائن، بمن فيهم شركة الكهرباء الإسرائيلية ومشترين في مصر.
ووصف شتاينتز ذلك بأنه "يوم احتفال بالنسبة لإسرائيل وخطوة في غاية الأهمية من ناحية الاقتصاد الكلي والجيوسياسة"، موضحا أن "ضخ الغاز من ليفياثان سيجلب إلى إسرائيل عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الـ25 المقبلة".
وكان شتاينتز قد أعلن أمس عن وصول الغاز الذي انطلق ضخه من حقل ليفياثان إلى نظام الإيصال الخاص بشركة خطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، ليتم نقله من هنا إلى الزبائن، بمن فيهم شركة الكهرباء الإسرائيلية ومشترين في مصر.
ووصف شتاينتز ذلك بأنه "يوم احتفال بالنسبة لإسرائيل وخطوة في غاية الأهمية من ناحية الاقتصاد الكلي والجيوسياسة"، موضحا أن "ضخ الغاز من ليفياثان سيجلب إلى إسرائيل عشرات مليارات الدولارات خلال السنوات الـ25 المقبلة".
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