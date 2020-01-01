تقدم بابا الفاتيكان فرانسيس الأربعاء باعتذار إلى امرأة مسكت يده بقوة بينما كان يتجول بين محبيه في ميدان القديس بطرس.
وتسببت امرأة في إثارة غضب البابا فرنسيس الذي تحولت ابتسامته وتحيته لمحبيه إلى ضيق شديد بدا على وجهه الثلاثاء، بعد أن سحبته محاولة مصافحته.
وبينما كان البابا يهم بالمغادرة بعيدا عن الحاجز الذي يقف خلفه الحجاج المحتشدون، فوجئ بامرأة تمسك يده بقوة وتسحبه نحوها.
الحركة المفاجئة يبدو أنها آلمت البابا، فضرب على يدها مرتين كي تترك يده، وبدا غاضبا محمر الوجه، ثم غادر المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يعتذر عن 'المصافحة العنيفة': قدمت مثالاً سيئاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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