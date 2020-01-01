بابا الفاتيكان يعتذر عن 'المصافحة العنيفة': قدمت مثالاً سيئاً

وقال فرانسيس قبل الاحتفال بالقداس في الفاتيكان "نفقد الصبر العديد من المرات، هذا يحدث لي أيضا، أعتذر عن المثال السيء الذي قدمته أمس".

وتسببت امرأة في إثارة غضب البابا فرنسيس الذي تحولت ابتسامته وتحيته لمحبيه إلى ضيق شديد بدا على وجهه الثلاثاء، بعد أن سحبته محاولة مصافحته.