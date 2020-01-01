مرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية: الضربة العسكرية بالعراق متهورة وقصيرة النظر

وصفت المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية تولسي جابارد، الأربعاء، الضربة العسكرية التي نفذتها أميركا في القائم بأنها "متهورة وقصيرة النظر"، معتبرةً أن ترامب "يغرق أميركا في مستنقع الشرق الأوسط".
وأضافت: "لقد أدى ذلك إلى محاصرة سفارتنا وتقويض علاقتنا مع الحكومة والشعب العراقي خدمة لمصالح المملكة العربية السعودية والجهاديين، ترامب يغرقنا في مستنقع الشرق الأوسط".
وأقيمت، صباح أمس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين سقطوا نتيجة القصف الأميركي، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.
وواصل المحتجون تواجدهم قرب مبنى السفارة الأميركية منذ الأمس، قبل أن يبدأوا بالانسحاب بعد صدور بيان لهيئة الحشد الشعبي يدعوهم إلى الانسحاب "احتراماً" لقرار الحكومة العراقية، معتبراً أن "رسالتهم وصلت".
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