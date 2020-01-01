وزير الخارجية: وصلت رسالة المحتجين امام السفارة الامريكية وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة

اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الاربعاء، أن رسالة المحتجين امام السفارة الامريكية في بغداد قد وصلت، مشددا على أن سلامة انسحابهم "أصبحت ضرورة".
واضاف الحكيم، تحدثت مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية وسلامة الموظفين والمنشآت، موضحا أن رسالة المحتجين وصلت وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة.
وكان الحشد الشعبي قد اصدر، ظهر اليوم الاربعاء بيانا، دعا خلاله "الجماهير" المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة، مخاطبا اياهم بالقول "ان رسالتكم وصلت".
واقتحم آلاف المحتجين وينتمي اغلبهم الى الحشد الشعبي، امس الثلاثاء 31 كانون الاول 2019، مجمع السفارة الأمريكية ب بغداد للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها قوات امريكية ضد مقار للحشد الشعبي اسفرت عن شهداء وجرحى.
وتجددت تلك الاحتجاجات اليوم الاربعاء، حيث أحرق المحتجون الاطارات، فيما ردت القوات الامريكية المكلفة بأمن السفارة بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل المبنى.
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