تعرف على المحافظات التي اعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن تعطيل الدوام الرسمي فيها ليوم غد الخميس الموافق الثاني من كانون الثاني عام 2020.

وأعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، امس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في عموم المحافظة، بمناسبة أعياد رأس السنة.

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فيما اعلن محافظ الانبار علي فرحان عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع اقضية الانبار باستثناء الدوائر الخدمية.

كما اعلنت محافظة صلاح الدين عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس.