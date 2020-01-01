بدء انسحاب تدريجي للمعتصمين أمام السفارة الاميركية في بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، ببدء انسحاب تدريجي للمعتصمين من أمام السفارة الاميركية في بغداد.
واشار المصدر، الى أن "الانسحاب جاء تلبية لدعوة الحشد الشعبي للانسحاب التي صدرت عبر بيان رسمي".
وكان الحشد الشعبي قد اصدر، ظهر اليوم الاربعاء بيانا، دعا خلاله "الجماهير" المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظًا على هيبة الدولة، مخاطبا اياهم بالقول "ان رسالتكم وصلت".
واقتحم آلاف المحتجين وينتمي اغلبهم الى الحشد الشعبي، امس الثلاثاء 31 كانون الاول 2019، مجمع السفارة الأمريكية ب بغداد للتنديد بالضربات الجوية التي نفذتها قوات امريكية ضد مقار للحشد الشعبي اسفرت عن شهداء وجرحى.
وتجددت تلك الاحتجاجات اليوم الاربعاء، حيث أحرق المحتجون الاطارات، فيما ردت القوات الامريكية المكلفة بأمن السفارة بقنابل الغاز المسيل للدموع اطلقتها من داخل المبنى.
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