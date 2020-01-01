الحشد يدعو المحتجين المتواجدين قرب السفارة الاميركية الى الانسحاب

دعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، المحتجين قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب "احتراماً" لقرار الحكومة العراقية، معتبرة أن "رسالتهم وصلت".
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب احتراماً لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظاً على هيبة الدولة"، مخاطبة الجماهير بالقول إن "رسالتكم وصلت".
وثمنت الهيئة، "موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأميركي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".
ودعت الهيئة، الجميع إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات"، مبينةً أن "العزاء المركزي سيقام في بغداد الجادرية بالقرب من مطعم السفينة حيث ستنصب سرادق العزاء هناك".
وثمنت الهيئة، "موقف القائد العام للقوات المسلحة والشخصيات السياسية والدينية والثقافية والشعبية الرافضة والمستنكرة للعدوان الأميركي الغاشم على قطعات الحشد الشعبي".
ودعت الهيئة، الجميع إلى "المشاركة في مجالس العزاء الخاصة بالشهداء في بغداد والمحافظات"، مبينةً أن "العزاء المركزي سيقام في بغداد الجادرية بالقرب من مطعم السفينة حيث ستنصب سرادق العزاء هناك".
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