إسرائيل تفتتح 2020 بهدم منزل في القدس واقتحام "الأقصى"

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني، مستقبلة العام الميلادي الجديد بهدم منزل في القدس الشرقية المحتلة واقتحامات للمسجد الأقصى.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سلوان ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في المدينة، وهدمت منزلا بداعي إقامته بدون ترخيص من البلدية ما أدى إلى تشريد 13 فلسطينيا كانوا يقيمون في المنزل البالغ مساحته 100 متر مربع.

وقالت المصادر، إن مالك المنزل، ويدعى "يزيد خلايلة"، تمكن من استصدار قرار من محكمة إسرائيلية بوقف عملية الهدم، إلا أن طواقم بلدية الاحتلال استمرت في الهدم حتى حولت المنزل إلى ركام.

وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" قد أشار إلى أن سلطات الاحتلال هدمت 201 منزل في القدس الشرقية خلال عام 2019.

كما قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إنه "مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط وفي كتل الاستيطان، تبذل إسرائيل جهودًا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصص للسكان الفلسطينيين".

وأضاف المركز أنه في إطار هذه السياسة صادرت إسرائيل منذ عام 1967 ثُلث الأراضي التي ضمّتها إلى القدس 24,500 دونم، معظمها أراض بملكيّة فلسطينية خاصّة، وبنت إسرائيل على هذه الأراضي 11 مستوطنة مخصّصة للسكّان اليهود فقط، وهذه المستوطنات لا تختلف مكانتها عن مكانة المستوطنات في بقية مناطق الضفة الغربية.

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ولفت مركز "بتسيلم" إلى أنه في غياب احتياطي الأراضي يضطرّ السكّان الفلسطينيون، الذين تزايدوا بنسبة كبيرة منذ 1967، إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة، مضيفا أن هذا الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين خيارا سوى البناء دون ترخيص.

وتفيد تقديرات البلديّة الإسرائيلية في القدس إلى أنّه حتى عام 2004 بُني في الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقيّة من 15000 إلى 20000 منزل دون ترخيص".

اقتحامات المسجد الأقصى

ومن ناحية أخرى واصل مستوطنون إسرائيليون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ"العين الإخبارية" إن 39 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأربعاء، بحراسة عناصر شرطية.

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مفاتيحه.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، الثلاثاء، إن قرابة 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى عام 2019.

وحذر من أن الأمور باتت تنذر بتفجير الأوضاع وجر المنطقة والعالم بأسره إلى أتون صراع ديني لا تحمد عقباه.

وأضاف الخطيب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف خلال عام 2019 بلغت 29610 متطرفين، تحت حماية الآلاف من شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة وعناصر المخابرات التي اخترقت الوضع التاريخي والقانوني الذي كان قائما للمسجد.