محمد بن زايد أبرز قائد عربي في 2019.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: "روسيا اليوم": محمد بن زايد القائد العربي الأبرز في 2019، ليبراسيون: إيران حولت المنطقة لـ"مسرح توترات" مع واشنطن، إذاعة فرنسية: الإرهابي بلحاج وسيط أردوغان لنقل مرتزقة ليبيا، ترامب عن اقتحام السفارة ببغداد: إيران ستدفع "ثمنا باهظا"، قيس سعيد: لا سيادة على أرض تونس إلا لشعبها.

كما تقرأون: واشنطن ترسل 750 جنديا للشرق الأوسط لحماية منشآتها، "فتح" في الذكرى 55 لتأسيسها: متمسكون بإنهاء الاحتلال، الرئيس العراقي: استهداف البعثات الدبلوماسية يعد ضربا لسمعتنا، وزارة الري السودانية تطرد 48 إخوانيا من الخدمة.

Advertisements

وفي الاقتصاد تجدون: النفط يحقق أكبر زيادة سنوية خلال 3 سنوات، "الملاذ الآمن" يزداد بريقا في 2019.. قفز 18% بفعل توترات التجارة، انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد اتفاق بين أوكرانيا وروسيا.

رياضياً تتابعون: حوار.. أنيس البدري يتحدث عن الاستعداد للزمالك.. و"جملة أغضبت الأهلي".

وأخيراً الفن حيث تطلعون على: أبرز 7 أفلام أجنبية منتظرة في يناير 2020.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للمزيد اضغط هنا