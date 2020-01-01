طائرتان أمريكيتان تراقبان بيونج يانج بأول أيام 2020

كشف موقع إلكتروني لرصد حركة الطيران عن أن طائرتي تجسس أمريكيتين حلقتا فوق سيؤول في اليوم الأول من العام الجديد لرصد تحركات بيونج يونج.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم عن موقع "إيركرافت سبوتس" الإلكتروني أن طائرة من طراز آر.سي-135 دبليو ريفت جوينت التابعة لسلاح الجو الأمريكي انطلقت من قاعدة "كادينا" الجوية اليابانية في مهمة بالبحر الشرقي.

وأضافت أن طائرة أخرى من طائرة طراز "إي.بي-3 إي" تابعة للبحرية الأمريكية أيضا حلقت فوق كوريا الجنوبية بارتفاع 25 ألف قدم.

Advertisements

جاء ذلك بعد أن ذكر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون أنه ليس هناك أي سبب للوفاء بتعهده لوقف التجارب النووية والصاروخية طويلة المدى وسيشهد العالم "سلاحا استراتيجيا جديدا" تملكه كوريا الشمالية في المستقبل القريب".

وتراقب الولايات المتحدة عن كثب كوريا الشمالية منذ أن حذرت بيونج يانج الشهر الماضي أنها ستهدي أمريكا هدية كريسماس، ما أثار قلقا أن النظام يمكن أن يستأنف اختبار الأسلحة النووية أو الصواريخ الباليستية عابرة للقارات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ما زال يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سوف ينزع سلاح بلاده النووي رغم تهديده بتطوير "سلاح استراتيجي جديد".

وأكد ترامب للصحفيين قبل مشاركته باحتفالات العام الجديد في مقر عطلته بولاية فلوريدا: "لقد وقّعنا اتفاقا يتحدث عن نزع السلاح النووي، كانت هذه الجملة الأولى، وقد تم ذلك في سنغافورة، أعتقد أن (كيم) رجل يلتزم بكلامه".