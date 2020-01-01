إسرائيل تعتقل 9 فلسطينيين بالضفة ليلة رأس السنة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بالضفة الغربية ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بعد مداهمة منازلهم.

وقالت مصادر فلسطينية، الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم ومن ثم اقتادتهم إلى مراكز تحقيق.



وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين آخرين من أبناء بلدة بيت أمر ومخيم العروب.

ولم تورد سلطات الاحتلال أسباب هذه الاعتقالات ولكنها عادة ما تتهم الفلسطينيين الذين تعتقلهم بالمشاركة في فعاليات مناهضة لاستمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 5500 فلسطيني من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال عام 2019، من بينهم 889 طفلاً، و128 من النساء على الأقل.

Advertisements

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ في نهاية عام 2019 قرابة 5 آلاف، منهم 40 أسيرة.

فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال قرابة 200 طفل، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 450.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعَّدت من اعتقالاتها التعسفية بحق الأطفال والقاصرين الفلسطينيين والنساء، ومارست بحقهم أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم وخلال عام 2019.





كان الاحتلال قد تسبب في وفاة 5 أسرى عبر سياساته الممنهجة، وأبرزها قضية الإهمال الطبي التي ترتقي في تفاصيلها الكثيفة، إلى كونها تعذيبًا نفسيًا وجسدًيا.

وضحايا تعسف الاحتلال من الأسرى هم: فارس بارود، عمر عوني يونس، نصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل احتجاز جثامين 4 أسرى منهم الأسير عزيز عويسات الذي استشهد نتيجة للتعذيب عام 2018، إضافة إلى الأسرى فارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، ليرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 222 شهيدًا منذ عام 1967.