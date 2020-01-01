شكرا لقرائتكم فيديو.. نساء الميليشيات يجلبن الحجارة لرشق سفارة أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهر مقطع فيديو، نساء ينتسبن للميليشيات العراقيات ويطلق عليهن "الولائيات والزينبيات"، يجلبن الحجارة لعناصر تلك الميليشيات وأنصار الفصائل الموالية لإيران والمنضوية ضمن الحشد الشعبي لقذفها نحو مبنى السفارة الأميركية أثناء اقتحامها أمس الثلاثاء.

وحاولت ميليشيات عراقية موالية لإيران، أمس اقتحام السفارة الأميركية في بغداد وأشعلت النار في إحدى بواباتها.

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وهاجم محتجون عراقيون، يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي، السفارة ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، بعد حرق إحدى البوابات، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، الأحد، قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران، كما أحرقوا أعلاماً وحطموا كاميرات مراقبة، وقاموا بتكسير البوابات الأمنية في محيط السفارة.

والأربعاء، تجدد توافد المئات من أنصار الفصائل، إلى محيط السفارة في حين أطلقت قوات أمن السفارة الأميركية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العراقية بوقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة عدد منهم اجتياز السور الخارجي للسفارة.