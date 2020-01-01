شكرا لقرائتكم هذه "الصورة" وراء فصل 30 ضابطاً متدرباً في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يخطر ببال متدربين من الضباط الأميركيين أن يفصلوا بسبب "صورة"، ولكن هذه الصورة لم تكن عادية بل كانت لهم وهم يؤدون التحية النازية في إحدى الحصص التدريبية.

وفي التفاصيل، فصلت ولاية فرجينيا الغربية 30 من المتدربين الضباط في أكاديمية الشرطة، بعد ظهور صورة لهم وهم يؤدون التحية النازية، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في حين دافعت مدربتهم عنهم

وأعلن حاكم الولاية، جيم جستيس، أنه قرر فصل جميع المتدربين في قسم الإصلاح والتأهيل في الأكاديمية، الذين شاركوا في أداء تحية النازيين.

أتت تلك الخطوة بعد أن أظهرت الصورة التي نشرتها وزارة الشؤون العسكرية والسلامة العامة بالولاية، وجوه المتدربين وقد تم إخفاؤها، وهم يرتدون الزي الرسمي، ويرفعون أذرعهم اليمنى لأداء "التحية النازية"، بعد عدة أسابيع من بداية التدريب لأحد المدربين، كإشارة "احترام" للمدربة بيرد، معلمة الصف التي كان اسمها مكتوباً على لافتة فوقهم.

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وتم التقاط الصورة في يوم تخرج المتدربين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مدربتهم: "أنا كـهتلر"

وأوضحت المدربة بيرد أنه: "لا يوجد أي شيء خطأ في الصورة. إنها مجرد تحية. إنهم يفعلون ذلك لأنني صعبة المراس، مثل هتلر".

في المقابل، قال حاكم الولاية: "كما قلت من البداية، أدين الصورة بأقوى العبارات الممكنة"، مضيفاً أن هذا النوع من السلوك لن يتم التساهل معه في أي وكالة تابعة لحكومة الولاية.

يذكر أنه بالإضافة إلى أولئك المتدربين الذين ظهروا في الصورة، تم فصل اثنين من المدربين. ولم يتم الإفصاح رسمياً عن أسماء أولئك الذين تم فصلهم.