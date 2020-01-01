قوى الامن: اصابة 5 اشخاص بإطلاق النار ليلة راس السنة وتوقيف 4 من مطلقي النار

لفتت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ الى انه بعد انتهاء ​ليلة رأس السنة​ الميلادية، ونجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفّذتها ​قوى الأمن الداخلي​ على مختلف الأراضي اللبنانية، اذ لم يسجل اي حادث أمنى يذكر. ولم يسقط اي قتيل في ​حوادث السير​، انما جُرح عدد من الأشخاص. ونتج عن حوادث ​إطلاق النار​ في الهواء اصابة 5 اشخاص، وذلك في ​القبة​، ​الميناء​، ​ساحة النور​، ​أوتوستراد السيد هادي نصرالله​ و​الشويفات​. وجرى تحديد هوية عدد من مطلقي النار واوقف 4 منهم، والاستقصاءات مستمرة لتوقيف الاخرين، وإيماناً منّا بالدور الجوهري لكل مواطن بالحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه، فإننا ندعو المواطنين الى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة او ​فيديو​...)، وذلك عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرّية، وفقاً للقانون.

للمناسبة، هنأ المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ العناصر المشاركة في التدابير الأمنية وتنفيذ خطة الانتشار (ضباط ورتباء وأفراد)، وذلك على الجهود التي بذلوها، والإجراءات الميدانية التي قاموا بها وبخاصة على الطرقات لتسهيل أمور المواطنين والسهر على راحتهم والحفاظ على ​السلامة المرورية​.

كما توجّه اللواء عثمان بالتحية إلى ​قيادة الجيش اللبناني​ وقيادات ​الأجهزة الأمنية​ الأخرى على الإجراءات التي قاموا بها لحفظ الأمن والنظام في خلال هذه المناسبة. ولفت الى إن قوى الأمن الداخلي إذ تجدّد تهنئتها اللبنانيين بحلول ​العام الجديد​، تتمنى لهم أن ينعموا بالاستقرار والامن والطمأنينة.