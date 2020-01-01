سرحان اعلن طلب مساعدة قضائية بشأن معلومات عن تحويل مبالغ مالية لحسابات مصرفية في سويسرا

اشار المكتب الإعلامي لوزير ​العدل​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ القاضي ​ألبرت سرحان​ الى ان وزير العدل أحال الى السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة ​وزارة الخارجية والمغتربين​، كتاب النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من ​لبنان​ الى حسابات مصرفية في ​سويسرا​. ويستند طلب المساعدة القانونية الى مبدأ المعاملة بالمثل في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال ​مكافحة الإرهاب​، لاسيما وأن عمليات التحويل المشكوك بأمرها قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال و​تمويل الإرهاب​ رقم 44/24-11-2015 في المواد 1 و 2 و 3 منه".

واشارت في بيان الى انه |تعهدت السلطات اللبنانية الحفاظ على سرية التحقيق والإمتناع عن إستخدام المعلومات المقدمة اليها من السلطات السويسرية القضائية الا لأغراض هذا التحقيق".

وأضاف البيان:" وقد تناول طلب المساعدة القضائية الإفادة عن حجم ​المال​ الذي تم تحويله مع بيان مصدره،وما اذا كان مشبوهاً أم لا، على أن يتم الإستماع الى الشهود عند الإقتضاء توضيحاً و تصويباً، مع التشديد على تكليف ​المصارف​ المعنية والتي تم تحويل الأموال اليها تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها."