الجيش الإسرائيلي يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمين سر ​حركة فتح​ في منطقه العيسوية ياسر درويش. وأفادت مصادر محلية بأن مخابرات الاحتلال شنت حملة ضد قيادات الحركة في ​القدس​، وداهمت منزل أمين سر حركة فتح بالقدس شادي المطور وطالبت عائلته بتسليم نفسه وتركت له أمر استدعاء، كما استدعت عضو قيادة اقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة اي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ55 للثورة الفلسطينية.

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