أعلن وزير ​الطاقة​ الإسرائيلي ​يوفال شتاينتز​، في حديث صحفي، عن "بدء ضخ ​الغاز​ الإسرائيلي إلى ​الأردن​ من حقل ليفياثان الواقع قبالة سواحل حيفا، وخلال أسبوع إلى عشرة أيام سيتم ضخه إلى مصر".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإسرائيلي : بدأنا بضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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