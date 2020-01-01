خارجية إيران: إستدعاء السفير السويسري راعي المصالح الأميركية بطهران

​الخارجية الايرانية​ تستدعي السفير السويسري راعي المصالح الأميركية في ​طهران​، لإبلاغه رفض ​إيران​ التصرفات الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية.

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