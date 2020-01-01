خارجية قطر تدين محاولة اقتحام السفارة الأميريكية بالعراق وتدعو لضبط النفس

دانت ​وزارة الخارجية القطرية​، في بيان لها، بـ"شدة محاولة اقتحام ​السفارة الأميركية​ في العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​، باعتباره عملا غير مقبول"، داعية "كل القوى بالعراق لضبط النفس".

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