التحالف الدولي يسلم "قسد" 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية في سوريا

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، عن وصول 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية من ​التحالف الدولي​ إلى ​قوات سوريا الديمقراطية​ "قسد" في ​دير الزور​ السورية.

وأشار المرصد الى أن الشاحنات تحمل سيارات عسكرية وصهاريج ومعدات عسكرية ولوجستية، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع ​إقليم كردستان​ ​العراق​، موضحا أن المساعدات مكونة من مركبات عسكرية ذات دفع رباعي، وسيارات "همر" دعما لقوات سوريا الديمقراطية، توزعت ب​القامشلي​ و​الحسكة​ ودير الزور.

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