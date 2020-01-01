أردوغان: سنتخذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق المتوسط

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في ​اتصال​ هاتفي أجراه مع الجنود العاملين في أحد مراكز الحدود، أن "​تركيا​ بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ​ليبيا​ وشرق المتوسط"، معرباً عن أمله بأن "يحقق الجنود الاتراك في شرق المتوسط ملاحم بطولية كتلك التي حققها أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس، وهم بالفعل سيواصلون كتابة تلك الملاحم"، متمنيًا ان "يكون العام 2020 فاتحة خير على أمتنا".

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