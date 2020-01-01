ظريف: تعددية الأقطاب في خطر بسبب تصرفات واشنطن

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "توافق بين إيران و​روسيا​ والصين على أن تعددية الأقطاب في خطر بسبب تصرفات ​الولايات المتحدة​".

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