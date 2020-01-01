سكاي نيوز:مروحيات اميركية تحلق قرب السفارة الاميركية بالعراق لحماية البعثة الدبلوماسية

افادت قناة ​سكاي نيوز​ عن "تحليق مروحيات الأباتشي قرب ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها ​واشنطن​ لحماية بعثتها الدبلوماسية".

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